Boko Haram ile mücadelenin sembol ismi dolandırıcılıktan 5 yıl hapis cezası aldı - Haberler

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Boko Haram ile mücadelenin sembol ismi dolandırıcılıktan 5 yıl hapis cezası aldı

AA - Adam Abu - Güncel
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Boko Haram ile mücadelenin sembol ismi dolandırıcılıktan 5 yıl hapis cezası aldı

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram ile mücadelenin sembol ismi, "Mama Boko Haram" olarak bilenen Avukat Aisha Wakil, dolandırıcılıktan 5 yıl hapse mahkum edildi.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram ile mücadelenin sembol ismi, "Mama Boko Haram" olarak bilenen Avukat Aisha Wakil, dolandırıcılıktan 5 yıl hapse mahkum edildi.

Nijerya Ekonomi ve Finansal Suçlar Komisyonu (EFCC) tarafından Eylül 2020'de dolandırıcılık suçlamasıyla yakalanan Wakil'in, Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'deki Federal Yüksek Mahkemesi tarafından yargılama süreci sona erdi.

Mahkeme, Wakil'i ve beraberindeki 2 kişiyi, para cezası seçeneği olmaksızın 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

"Mama Boko Haram" olarak tanınan Wakil ise hakkındaki suçlamaları reddetti.

Nijeryalı Avukat Aisha Wakil, ülkenin kuzeyinde terör örgütü Boko Haram'a katılanların silahlarını bırakarak eve dönmelerini sağlayabilmek amacıyla yıllardır sürdürdüğü mücadelesi nedeniyle "Mama Boko Haram" olarak anılıyor.

AA / Adam Abu - Güncel

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