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Boko Haram'dan kaçan Nijeryalı kadın terzilik yaparak hayata tutunuyor

Boko Haram'dan kaçan Nijeryalı kadın terzilik yaparak hayata tutunuyor

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Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı kampa sığınan Nijeryalı kadın Binta Dan-Ladi, terzilik yaparak hayata tutunuyor.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı kampa sığınan Nijeryalı kadın Binta Dan-Ladi, terzilik yaparak hayata tutunuyor.

Borno eyaletine bağlı Gwoza bölgesindeki kampta yaşayan 37 yaşındaki Dan-Ladi, 4 yıldır kampta ikinci el ve yeni kıyafetleri dikerek geçimini sağlıyor.

Dan-Ladi, AA muhabirine, terör saldırıları yüzünden 4 yıl önce Gwoza'daki kampa sığındığını, kampta 12 çocuğuyla yaşadığını, çiftçi olan kocasının terör saldırıları nedeniyle tarlaya gidemediği için ailesine bakmak zorunda kaldığını anlattı.

Kampta gıda sıkıntısı yaşanıyor

Dan-Ladi, yaşadığı kampta en çok gıda sıkıntısı yaşadıklarını belirterek kampa gelen yardımların yeterli olmadığını, o yüzden geçinmek için başka işler yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Boko Haram saldırıları nedeniyle bölgedeki çiftçilerin tarlaya gidemediğini ifade eden Dan-Ladi, "Saldırılar olmasaydı kocamla tarlada çalışıp kendi ürünlerimizi yetiştirirdik ancak şu anda tarlaya gidenlerin ya cenazesi geliyor ya da hiç dönmüyor, o yüzden biz de gitmiyoruz." dedi.

Dan-Ladi, ailesine destek olmak için kampta 3 sene önce terzilik öğrendiğini ve bu mesleği yapmaya başladığını dile getirerek "Terzilikte kazandığım paralarla gıda alıyoruz ve ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Çünkü bize gıda yardımları en az 8-9 gün aralıklarla geliyor. Bu yüzden başka bir iş yapmak zorundaydım." ifadesini kullandı.

Günde ortalama 1500 naira (3 dolar) kazandığını söyleyen Dan-Ladi, bu parayla çocuklarıyla idare etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Dan-Ladi, kampta zor geçindiklerinin altını çizerek terör saldırılarının bir an önce bitmesini istediğini vurguladı.

Kampta rahat olmadıklarını söyleyen Dan-Ladi, "Terör saldırıları bizi mahvetti, sevdiklerimizi öldürdüler ve öldürmeye de devam ediyor. İnşallah yakında bunlar geçer ve kendi evimize dönebiliriz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel

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