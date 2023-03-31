Bohai Denizi'nde 2022'de 300 Milyon Ton Petrol ve Doğalgaz Rezervi Keşfedildi

TİANJİN, 31 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC), 2022 yılında Bohai Denizi'nde yaklaşık 300 milyon ton ham petrol ve doğalgaz rezervi keşfettiğini duyurdu.

TİANJİN, 31 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC), 2022 yılında Bohai Denizi'nde yaklaşık 300 milyon ton ham petrol ve doğalgaz rezervi keşfettiğini duyurdu.

Rezerv miktarının yüksek olmasının başlıca nedeni, geçen yıl keşfedilen Bozhong 19-2 ve Bozhong 26-6 petrol sahaları. Bozhong 26-6, tahmini ham petrol ve doğalgaz rezervleri 100 milyon ton eşdeğer petrolü aşan devasa bir petrol sahası niteliğinde.

Bohai Denizi bölgesinde son beş yılda petrol ve doğalgaz rezervleri 100 milyon tonu aşan toplam beş petrol sahası keşfedilirken, bu dönemde bölgede yeni keşfedilen petrol ve doğalgaz rezervlerinin toplamı 1 milyar tonu aştı.