Boğulma vakalarının arttığı Samsun'da helikopterli kurtarma tatbikatı

Bu yaz sezonunda 10'dan fazla kişinin boğularak hayatını kaybettiği Samsun'da Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından helikopterli kurtarma tatbikatı yapıldı. Karadeniz'in hırçın sularında bu yaz 10'dan fazla kişi boğularak hayatını kaybetti. 300'e yakın kişinin de boğulma tehlikesi geçirdiği sahillerde resmi kurumlar önlemleri artırdı. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı tarafından Samsun Limanı'nda kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Eğitim tatbikatında senaryoya göre, bir kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği ihbarının alınmasının ardından ekipler alarma geçti. Denizde akıntıya kapılan kişinin bulunduğu yere havadan ve denizden ekipler sevk edildi. Kısa sürede buraya ulaşan helikopter, boğulma tehlikesi geçiren kişiye can simidi attı. Helikopterden sarkıtılan halatla suya inen bir personel de şahsı alarak yukarı çekti. Eğitim tatbikatında birçok kurtarma tekniği denendi.