Boğulma Tehlikesine Karşı Önlem: Çocuklar Yüzme Havuzuna Götürüldü
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, sulama kanallarında serinlemek isteyen çocuklar ve gençler polisler tarafından yüzme havuzuna yönlendirildi. Uygulama, boğulma tehlikesine dikkat çekmek ve yüzme bilmeyenlere ücretsiz kurs sağlamak amacıyla hayata geçirildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanallarında yüzen çocuk ve gençler polisler tarafından yüzme havuzuna götürüldü.

Yüreğir Kaymakamlığı öncülüğünde, boğulma tehlikesine rağmen serinlemek için sulama kanallarına giren çocuk ve gençlere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sulama kanallarında yüzen çocuk ve gençleri yaptığı uyarıların ardından yüzme havuzuna götürdü.

Yüzme bilmeyenlere ücretsiz kursun verildiği havuzda yüzme bilenler için de günlük aktiviteler sunuluyor.

Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ortaklığında yürütülen uygulamanın amacının toplumda farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti.

Tesiste 4'ü kadın 8 cankurtaranın görev yaptığını kaydeden Aksu, "Bu projeyle, sulama kanallarında yaşanan boğulma olaylarına dikkati çekmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
