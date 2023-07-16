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Boğulma Tehlikesi Geçiren 2 Şahsın Kurtarıldığı Anlar Kamerada

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Hatay'ın Payas ilçesinde boğulma tehlikesi yaşayan 2 vatandaşın çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Boğulma tehlikesi yaşayan 2 şahsın kurtarıldığı anlar kamerada

HATAY - Hatay'ın Payas ilçesinde boğulma tehlikesi yaşayan 2 vatandaşın yardımına çevredeki vatandaşların yetiştiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Payas ilçesinde meydana geldi. Sıcaktan bunalan 2 şahıs, serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi yaşadılar. Denizde 2 şahıs çaresizce çırpındığı gören vatandaşlar, denize girerek onları kurtarmak için mücadele etti. Vatandaşların saniyeler içerisinde yardıma koşmasıyla, 2 şahıs kurtarılarak kıyıya getirildi. O anlarsa bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ferit Savaş - Güncel

Hatay Payas Güncel Haberler

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