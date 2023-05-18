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BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN 2 KİŞİ KURTARILDI

Güncel Haberler

Antalya'nın Alanya ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi, cankurtaran ve plajdaki tatilciler tarafından kurtarıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi, cankurtaran ve plajdaki tatilciler tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Damlataş Plajı'nda meydana geldi. Denize giren İbrahim Ö. (31) ve Serkan Ö. (27) bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. İbrahim Ö. ve Serkan Ö.'nün suda çırpınmaya başladığını gören cankurtaranlar ve tatilciler yardıma gitti. Denizden çıkarılan ve ilk müdahalesi çevrede bulunanlar tarafından yapılan 2 kişi ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan 2 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Antalya Alanya Güncel Haberler

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