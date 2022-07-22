Boğulma taklidi yapan adamın imdadına köpeği yetişti

Bir kişi köpeğinin sadakatini boğulma rolü yaparak ölçtü. Sahibinin havuzda çırpındığını gören köpek koşarak havuzun yanına geldi.

YARDIM ÇIĞLIKLARI ATTI

Havlamaya başlayan köpek havuza giren sahibini kurtarmak için suya atladı. Sosyal medyada paylaşılan videoya çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

İşte o anlar;