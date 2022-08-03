Boğulma rakamları korkutuyor; uzmanlar uyarıyor

TÜRKİYE'nin kavurucu sıcaklarıyla ünlü kentlerinden Adana, Gaziantep ve Diyarbakır'da bu yaz sezonunda da boğulma vakaları arttı. Adana'da yılbaşından bu yana 15, Diyarbakır'da 8, Gaziantep'te ise 7 kişi boğuldu. Çukurova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Üyesi Tolga Çelik, "Çocuklarımız serinlemek için ücretsiz yüzme havuzlarını tercih etmeli" dedi.

Yaz aylarında sıcaklığın etkisini gösterdiği kentlerden Adana, Gaziantep ve Diyarbakır'da bazı çocuklar ve gençler serinlemek için ölüm tehlikesini hiçe sayarak sulama kanallarında yüzüyor. Bu nedenle her yıl onlarca çocuk kanallarda boğuluyor. Adana'da yılbaşından bu yana 15, Diyarbakır'da 8, Gaziantep'te ise 7 kişi, boğuldu.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde sulama kanalında yüzerek serinlemeye çalışan çocuklar, uyarılara rağmen tehlikeye aldırış etmedi.