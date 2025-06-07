Boğulduktan Sonra Gözyaşlarıyla Defnedildi

Boğulduktan Sonra Gözyaşlarıyla Defnedildi
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Kumluca beldesinde ırmakta boğulan Ensar Akgül'ün cenazesi baba ocağına getirildi. Ailesi ve yakınları gözyaşları içinde taziye kabul etti ve cenaze namazının ardından toprağa verildi.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Ulus ilçesi Kumluca beldesinde serinlemek için girdiği ırmakta boğulan Ensar Akgül'ün sabah saatlerinde Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazesi baba ocağı Çubuklu köyüne getirildi. Evinin önünde Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından helallik alındı. Daha sonra cenazesi köy camisine getirilen Ensar Akgül'ün ailesi taziyeleri kabul etti. Cenazeye Ulus Kaymakamı Fırat Kadiroğlu, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Bozkurt ailesi ve yakınları katıldı. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Ensar Akgül, gözyaşlarıyla defnedildi.

Ensar Akgül'ün Kumluca beldesinde bir mermer atölyesinde çalıştığı yakın zamanda askere gideceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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