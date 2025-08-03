Boğularak Hayatını Kaybeden Çocuğun Cenazesi Defnedildi

Boğularak Hayatını Kaybeden Çocuğun Cenazesi Defnedildi
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Kastamonu'da serinlemek için baraj gölüne giren 16 yaşındaki Ali Sertkaya'nın cenazesi, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Cenaze namazı, ailesi ve yerel yöneticilerin katılımıyla Candaroğulları Camisi'nde kılındı.

Kastamonu'da serinlemek amacıyla baraj gölüne girerek boğulan çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Ali Sertkaya'nın (16) cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Candaroğulları Camisi'ne getirildi.

Cenaze, burada kılınan cenaze namazının ardından Ahmetdede Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Sertkaya'nın ailesi ile CHP Parti Meclisi Üyesi Hikmet Erbilgin, Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Barış Karabacak ve vatandaşlar katıldı.

Sertkaya, dün Karaçomak Baraj Gölü'ne girerek boğulmuştu.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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