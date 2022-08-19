Boğulan kadının cesedini balıkçılar buldu Güncel Haberler DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde sabah saatlerinde denize giren Servet Tekin'in (62) balıkçılar tarafından cansız bedeni bulundu. DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde sabah saatlerinde denize giren Servet Tekin'in (62) balıkçılar tarafından cansız bedeni bulundu. Akçakoca ilçesi Balıkçı Barınağı mevkisinde bugün saat 14.00 sıralarında balıkçılar, denizde bir kadının hareketsiz durduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kadının cesedini kıyıya çıkardı. Hayatını kaybeden kişinin Servet Tekin olduğu belirlendi. Servet Tekin'in en son sabah saatlerinde Çuhallı Plajı'ndan denize girerken görüldüğü tespit edildi.Servet Tekin'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz Güncel Haberler

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