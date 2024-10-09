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Bogota'da Filistin İçin Anma Etkinliği Düzenlendi

Bogota'da Filistin İçin Anma Etkinliği Düzenlendi
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Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının yıldönümü ve Filistinlilere yönelik soykırımı anmak amacıyla bir program düzenlendi. Filistin'in büyükelçisi, İsrail'in uyguladığı zulmü ve uluslararası toplumun tepkisini dile getirdi.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasının 1. yılı ve Filistinlilere yönelik soykırımı dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

Filistin'in Bogota Büyükelçiliği'nde düzenlenen etkinliğe, çok sayıda ülkenin büyükelçisi ve diplomatik misyon temsilcisi katıldı.

Filistin'in Bogota Büyükelçisi Raoulf Almalk, konuşmasına İsrail'in başta Gazze ve Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden binlerce Filistinliyi anarak başladı.

Almalk, İsrail'deki siyonistlerin Filistinlilere uyguladığı zulmü geçmiş hadiseler ışığında katılımcılara detaylı bir şekilde aktardı ve bugün milyonlarca insanın İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı sesini yükselttiğini vurguladı.

Büyükelçi Almalk, İsrail devletinin binlerce masum Filistinliyi öldürmesine rağmen "en ufak" bir sorumluluk almadığını belirterek, bugün insanlığın İsrail'in uyguladığı barbarlık ile medeniyet arasında bir tercihte bulunması gerektiğine dikkati çekti.

Batı'nın erdem, ilke ve demokrasi söylemlerinin İsrail'in hukuksuzlukları karşısında işlevsiz kaldığının altını çizen Almalk, bazı ülkelerin İsrail'e silah sevkiyatı yaparak Gazze'deki soykırımın ortakları haline geldiğini söyledi.

Anma programı kapsamında, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze ve Batı Şeria'da gerçekleştirdiği saldırılar barkovizyondan da davetlilere gösterildi.

Etkinliğe katılanlar, Gazze saldırılarının 1. yılı ve İsrail'in Filistinlilere yönelik uyguladığı soykırımın 77. yılı nedeniyle Filistin Büyükelçisi Almalk'a ülkelerinin desteğini ifade etti.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel

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