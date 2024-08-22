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Boğazından bıçaklanan vatandaş taburcu oldu, korku dolu anları olay yerinde anlattı

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Eskişehir'de bıçaklanan Cumali Özemek, tedavisinin ardından yaralandığı parka gelerek korku dolu anlarını anlattı. Özemek, olayın şokunu atlatamadığını ve yine olacak diye korktuğunu belirtti. Özemek, saldırganın maske, hücum yeleği, kask ve gözlük takarak parka gelip 5 vatandaşı bıçakladığını söyledi. Taburcu olduktan sonra parka gelen Özemek, tedirginlik yaşadığını ancak başka gidecek yerinin olmadığını ifade etti.

Boğazından bıçaklanan vatandaş taburcu oldu, korku dolu anları olay yerinde anlattı: "Parka geldim ama tedirginlik var, yine olacak diye korkuyorum"

Saldırgan tarafından bıçaklanan 57 yaşındaki Cumali Özemek yaralandığı parka geldi

"8 gün hastanede yattım, Allah'a hamdolsun, şu an çok çok daha iyiyim"

"Yine geldim, burada sohbet ediyorum, başka gidecek yer yok"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Arda K. isimli şahıs tarafından bıçakla yaralanan 5 vatandaştan 1'i olan Cumali Özemek, tedavisinin ardından yaralandığı parka gelirken, "Yine yaralandığım parka geldim, ama tedirginlik var. Yine olacak diye korkuyorum" dedi.

Zanlı, 12 Ağustos günü Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde bulunan Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'na maske, hücum yeleği, kask ve gözlük takıp gelerek 5 vatandaşı bıçakladıktan sonra yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki ifadesi tamamlanan Arda K., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın üzerinden 10 gün geçmesine rağmen bahse konu çay bahçesinde oturan vatandaşların konuyu halen daha tartıştığı ve tedirginliği devam ediyor. Olayda boynundan ciddi bir yara alan 57 yaşındaki Cumali Özemek, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki 8 günlük tedavisinin ardından taburcu oldu.

Bıçakladığı çay bahçesine geldi

Taburcu olduktan sonra 2 gün evinde istirahat eden Özemek, tüm cesaretini toplayarak, bıçakladığı Uluönder Mahallesi'nde bulunan Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda bulunan çay bahçesine geldi. Burada arkadaşları ile sohbet eden Cumali Özemek, olayın şokunu halen atlamadığını dile getirdi. Arkadaşlarının sürekli 'geçmiş olsun' deyip halini, hatırını sorduğu Özemek, iyileştiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

"Yaralandığım parka geldim ama tedirginlik var"

Olay anını ve başından geçenlerini anlatan Cumali Özemek, "Çay ocağında oturuyorduk. Arkadaşım beni çay içelim diye çağırdı. Çayı karıştırmadan arkamdan bıçağı sapladı. Haberimiz yoktu. Ben, 'Bu herhalde terörist' dedim. Ondan sonra bir baktım, elinde döner bıçağı gibi bir bıçağı sallayarak geldi. Sonra dönüp gitti. Marketin orada polisler yakalamış. Ben 8 gün hastanede yattım. Allah'a hamdolsun, şu an çok çok daha iyiyim. Yine yaralandığım parka geldim ama tedirginlik var. Yine olacak diye korkuyorum. Hiç tanımam bile, ben onu telefonda gördüm. Buraya gelse, maskeyi çıkartsa yine tanımam. Kafasında miğfer, yüzünde beyaz bir maske vardı. Ancak yine geldim, burada sohbet ediyorum. Başka gidecek yer yok" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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