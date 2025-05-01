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Boğazından Bıçaklanan Kadına Yardımcı Olmuşlardı: 2 Tutuklama

Boğazından Bıçaklanan Kadına Yardımcı Olmuşlardı: 2 Tutuklama
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 25 yaşındaki Rabia Y., 14 yaşındaki komşusu İ.Ş. tarafından bıçakla yaralandı. Olaydan sonra gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, yaralı kadının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, bir kadının boğazından bıçaklanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İddiaya göre, Aydoğdu Mahallesi'nde yaşayan Rabia Y. (25), komşularının çocuğu İ.Ş. (14) tarafından çamaşır makinesini çalıştıramadığı gerekçesiyle evlerine çağrıldı.

İ.Ş, eve gelen kadını boğazından bıçakla yaralayıp, cep telefonu ve bazı ziynet eşyalarını alarak kaçtı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kadın, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma sonucu İ.Ş. ile ona yardım ettikleri öne sürülen A.K. (27) ve İ.Ş. (47) gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İ.Ş. (14) ve A.K. (27) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı serbest bırakıldı.

Kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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