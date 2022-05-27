GAZİANTEP - Boğazında yemek kalan öğrenciye öğretmenin müdahalesi güvenlik kamerasında - Haberler

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GAZİANTEP - Boğazında yemek kalan öğrenciye öğretmenin müdahalesi güvenlik kamerasında

AA - Güncel
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GAZİANTEP - Boğazında yemek kalan öğrenciye öğretmenin müdahalesi güvenlik kamerasında

Gaziantep'te boğazında yemek kalan öğrenciye öğretmenin müdahalesi okulun güvenlik kamerasınca kaydidldi.

Gaziantep'te boğazında yemek kalan öğrenciye öğretmenin müdahalesi okulun güvenlik kamerasınca kaydidldi.

Merkez Şehitkamil ilçesindeki Ticaret Borsası Ortaokulunda 5. sınıf öğrencisi Batuhan Kaçar, öğle arasında yemek yerken nefes borusuna yiyecek kaçtı.

Kaçar'ın arkadaşları, nöbetçi öğretmenler Sena Sevgi Kızıl ve Yasin Demirel'den yardım istedi.

Öğrenciye müdahale eden öğretmenlerden Yasin Demirel'in "heimlich manevrası" sonrasında Kaçar, nefes almaya başladı.

Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü İlk Yardım Eğitimi Merkezi'nde eğitim alan öğretmenlerin öğrenciye müdahalesi okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Güncel

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