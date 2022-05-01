BOĞAZINA YEMEK KAÇAN KADINI 'HEİMLİCH MANEVRASI' YÖNTEMİYLE HAYATINI KURTARDI

Olay, Fatih'te Millet Caddesi üzerinde bulunan bir restoranında dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre çocuğuyla yemek yiyen bir kadının boğazına yemek parçası kaçtı. Kadın elleriyle restoran çalışanlarına işarette bulundu. Restoran çalışanı Gözde Dursun ve Caner Şen kadının yanına gitti. Caner Şen durumu hemen restoran müdürüne bildirdi. Daha önce ilk yardım eğitimi aldığı belirtilen restoran müdürü "Heimlich manevrası" yöntemiyle müdahalede bulunduğu kadının hayatını kurtardı.

"HEİMLİCH MANEVRASI' YAPARAK HANIMEFENDİYİ KURTARDI"

Restoran çalışanı Caner Şen ise servis kısmında işlerini hallederken ses duyduğunu söyleyerek, "Ön tarafta öksürük sesine benzer ses duydum, baya yüksek sesle. Servis bölümüne baktığımda orada bir karışıklık olduğunu gördüm. Sonra bir hanımefendinin el kaldırdığını gördüm, tıkandığını fark ettik. Daha önceden restoran müdürüyle konuşmuştum ilk yardım eğitimi aldığını biliyordum. Direk onun yanına gittim, ne yapması gerektiğini bizden daha iyi bildiği için. Oda koşarak geldi hanımefendinin yanına, hemen 'Heimlich manevrası' yaptı. Hanımefendiyi kurtardı" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel