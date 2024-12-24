Üye Girişi
Haberler
Bakan Yerlikaya: Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti
Bakan Yerlikaya olay yerinde! Patlamada ölü sayısı değişti
Suriye'de tüm muhalif gruplar Savunma Bakanlığı altında birleşecek
İlk adım atıldı! Yanı başımızda 300 bin kişilik ordu kuruluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat
Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşü için dikkat çeken talimat
Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
"Öldüm, bittim" diyordu, mahkemede aylık gelirini açıkladı

Boğazına Şeker Kaçan Çocuğu Kurtaran Motokurye: 'İnsanlık Görevimi Yaptım'

Boğazına Şeker Kaçan Çocuğu Kurtaran Motokurye: 'İnsanlık Görevimi Yaptım'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da, boğazına şeker kaçan bir çocuğun hayatını heimlich manevrası ile kurtaran motokurye Mücahit Acar, yaşadığı olayı anlattı ve 'İnsanlık görevimi yaptım' dedi.

Boğazına şeker kaçan çocuğu kurtaran motokurye: "İnsanlık görevimi yaptım"

KONYA - Konya'da kaldırımda yürürken boğazına şeker kaçan çocuğu heimlich manevrası ile kurtaran motokurye Mücahit Acar, "Kardeşimin sürekli boğazına bir şey kaçardı oradan biliyorum. Çok şükür insanlık görevimi yaptım" dedi.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Elmalılı Hamdi Hoca Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuklu ilçesinde görevli olarak çalışan motokurye Mücahit Acar, mola saatinde babasının Yazır Mahallesindeki dükkanına gitti. Mola saatinin bitmesinin ardından sipariş dağıtımına çıkmak için iş yerinden ayrılan Mücahit Acar, kaldırımda yürüyen çocuğun nefes alamadığını fark etmesi üzerine çocuğun boğazına kaçan şekeri heimlich manevrası ile çıkattı.

"Çok şükür insanlık görevimi yaptım"

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan anları anlatan Mücahit Acar, "Babamın dükkanına yemek yemeye gelmiştim. Sonra molam bitti. Motora doğru ilerledim. Motordan kaskımı taktım sonra çocuğun nefes alamadığını gördüm. Bir şey olduğunu fark ettim. Sonra çocuk hafif hafif yanıma geldi, boğazını gösterdi bana. Boğazını gösterince ben de bir şey kaçtığını anladım. Heimlich manevrasını yaptım çocuğa üç kere, boğazından şeker çıktı. Bunu da kardeşim sürekli boğazına bir şey kaçardı oradan biliyorum. Çok şükür insanlık görevimi yaptım. Ben sürekli internetten de görürdüm, kardeşimden tecrübeli olduğum için, kardeşimin boğazına kaçardı müdahale ederdik. Vatandaşlarımıza da diyorum ki bu şeylerde bilinçlensinler" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM YETKİN - Güncel
img

Aldığı ikinci el dolaptan çıkanları görünce gözlerine inanamadı
img

Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 rakam
img

Fotoğrafına yapılan yoruma kızdı: Takipten çıkabilirsiniz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Magazin dünyasına damga vurdular! İşte 2024 raporunda zirvedeki isim
Magazin dünyasına damga vurdular! İşte 2024 raporunda zirvedeki isim
'Sığınmacılarla ilgili 2 duruma dikkat etmeliyiz'
"Sığınmacılarla ilgili 2 duruma dikkat etmeliyiz"
İki boksör trafikte kavgaya tutuştu, ortaya garip görüntüler çıktı
İki boksör trafikte kavgaya tutuştu, görüntüyü izlemeniz lazım
Öldü sanıyordu, 11 yıl sonra izlediği görüntüyle umutlandı: Videodaki benim oğlum
Oğlunu öldü sanıyordu, 11 yıl sonra izlediği video ile şoke oldu
'Yakışıklı Güvenlik'i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor
'Yakışıklı Güvenlik'in o makamda ne işi var? Görüntüye tepki yağıyor
Bir ülkeden Esma Esad'a ömür boyu giriş yasağı
Bir ülkeden Esma Esad'a ömür boyu giriş yasağı

Son Dakika Haberleri

Sen Ağlama İstanbul 3. bölüm tek parça HD izleme linki! 25 Aralık Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Sen Ağlama İstanbul 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Ağlama İstanbul 3. bölüm CANLI HD izle Star TV! 25 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 24 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Bahar 30. bölüm tek parça izle! Bahar son bölüm ful HD izleme linki Bahar 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Aralık Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki! ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Manavgat 24-25 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 24-25 Aralık Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 24-25 Aralık Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.