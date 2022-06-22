Boğazına kemik takılan köpeği bekçiler kurtardı SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, boğazına kemik takılan ve nefes almakta zorluk çeken sokak köpeğini gören bekçiler, kemiği çıkartarak hayvanın hayatını kurtardı. SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, boğazına kemik takılan ve nefes almakta zorluk çeken sokak köpeğini gören bekçiler, kemiği çıkartarak hayvanın hayatını kurtardı. Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bekçiler, gece devriye görevi yaparken bir sokak köpeğinin nefes almakta güçlük çektiğini, yerde çırpındığını gördü. Köpeğin ağzını açan bekçiler, hayvanın boğazına takılan kemiği gördü. Bir bekçi köpeğin ağzını açarken diğer bekçi ise pense ile köpeğin boğazına takılan kemiği çıkardı. Boğazına takılan kemikten kurtulan köpek rahat bir nefes alırken, bekçiler ise hayvanın hayatını kurtarmanın sevincini yaşadı. Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel Hisarcık Sapanca Güncel Haberler

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