Mardin'in Kızıltepe ilçesinde boğazına cisim kaçan çocuk hayatını kaybetti

Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evde boğazına cisim kaçan 4 yaşındaki E.K., hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde boğazına cisim kaçan 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Kırsal Körsu Mahallesi'nde evde boğazına henüz bilinmeyen bir cisim kaçan E.K'yi yerde hareketsiz halde gören ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
