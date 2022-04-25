Boğaziçi Üniversitesinde 3 yıl sonra iftar programı düzenlendi

"Boğaziçi Üniversitesi Geleneksel Ramazan İftarı", İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) ev sahipliğinde 3 yıl aradan sonra yeniden yapıldı.

BİSAK'tan yapılan açıklamaya göre, ilki 2014 yılında yapılan ve sonraki yıllarda geleneksel hale getirilen iftar, 2019'dan bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenemedi.

Üç yılın ardından üniversitenin Güney Kampüsü'nde yeniden yapılmaya başlanan iftar programında Boğaziçililerin aileleri, farklı üniversitelerden öğrenciler ve burada okumaya aday liseliler okul meydanının tarihi atmosferini soluma imkanı buldu.

Öğrenciler tarafından yapılan hazırlıkların ardından ezanın okunmasıyla oruç açıldı. Sonrasında ise cemaatle namaz kılındı.

İftara, çoğunluğu Boğaziçili öğrenci, mezun, akademisyen ve personel olmak üzere yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı.