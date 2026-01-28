Boğaziçi Üniversitesi Spor Okulu 8 farklı branşta eğitim verecek

Boğaziçi Üniversitesi 1863 Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösterecek Boğaziçi Üniversitesi Spor Okulu, 6-16 yaş arası çocuklar ve gençlere yönelik 8 farklı branşta kapsamlı eğitim programları sunacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Üniversitesi 1863 Spor Kulübü, akademik mükemmeliyet anlayışını sporun birleştirici ve geliştirici gücüyle buluşturan yaklaşımıyla, çağdaş, çok branşlı ve sürdürülebilir bir yapı çerçevesinde yeni dönemde kapılarını açtı.

Kulüp, sporu yalnızca fiziksel gelişim alanı olarak değil, disiplin, karakter, takım ruhu ve toplumsal aidiyet oluşturan bütüncül bir eğitim alanı olarak ele alıyor. Bu vizyon doğrultusunda kulüp bünyesinde hayata geçirilen Boğaziçi Üniversitesi Spor Okulu, çocukları ve gençleri erken yaşta sporla buluşturarak geleceğin sporcularını yetiştirmeyi hedefliyor.

Geleneği, kaliteyi ve çok yönlü gelişimi merkeze alan çağdaş eğitim modeliyle yapılandırılan Spor Okulu, 6-16 yaş arası çocuklar ve gençlere yönelik 8 farklı branşta kapsamlı eğitim programları sunacak.

Eğitimler, alanında deneyimli ve pedagojik formasyona sahip uzman eğitmenler eşliğinde yürütülecek. Boğaziçi Üniversitesinin Hisar, Güney, Anadolu Hisarı ve Kilyos kampüslerinde yer alan modern spor alanları bu sürece ev sahipliği yapacak.

Üniversitenin akademik ve kültürel atmosferinin, spor eğitimine güçlü bir zemin sağlaması amaçlanıyor.