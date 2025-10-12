Boğaziçi Üniversitesi, QS 2026 Sıralamasında Tarihi Başarı Elde Etti

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, "QS 2026 Dünya Üniversiteleri Sıralaması"nda 371. sıraya yükselip, tarihteki en iyi derecesini elde ettiklerini bildirdi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen Boğaziçi Üniversiteliler Derneğinin (BURA) 18. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Prof. Dr. İnci, "Times Higher Education (THE) 2026 Dünya Üniversiteleri Sıralaması"nda iki kademe birden yükselerek ilk 400-500 bandına yerleştiklerini söyledi.

Bunun üniversitelerinin dünyanın en tepedeki yüzde 21'lik dilime girdiği anlamına geldiğini aktaran İnci, "Birkaç ay önce açıklanan QS 2026 Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda üniversitemiz 371. sıraya yükselerek tarihteki en iyi derecesini elde etmiştir. Bu önemli başarılar üniversitemizin niteliklerini küresel düzeyde bir kez daha teyit etmiştir." diye konuştu.

Prof. Dr. İnci, Boğaziçi Üniversitesinin dünyanın da saygın yükseköğretim kurumları arasında yer aldığını, bu yükselişin köklü bir geçmişin yanı sıra son yıllarda atılan stratejik adımların da bir sonucu olduğunu anlattı.

Görev süresi boyunca üniversitenin akademik kapasitesini güçlendiren pek çok önemli gelişmeyi hayata geçirdiklerine dikkati çeken İnci, şöyle devam etti:

"2021 yılında kurulan hukuk fakültemiz dünyanın önde gelen üniversitelerinde doktoralarını tamamlamış, akademik kadrosuyla şimdiden Türkiye'nin en saygın hukuk fakültelerinden biri haline geldi ve içinde bulunduğumuz 2025-2026 akademik yılının sonunda ilk mezunlarını vermeye hazırlanıyor. Aynı dönemde kurulan Veri Birimi ve Yapay Zeka Enstitümüz, hızla büyüyen bir alanda nitelikli araştırma ve lisansüstü eğitime odaklanırken yeni kurulan bir başka enstitümüz olan Film ve Medya Çalışmaları Enstitüsü ise sinema ve medya alanında disiplinler arası araştırmaların merkezi olmayı hedefliyoruz."

Rektör İnci, Fen Edebiyat Fakültesi'ni, "Fen Fakültesi" ile "İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi" olarak 2 ayrı fakülteye dönüştürüp bazı bölümleri "İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi"ne bağladıklarını kaydetti.

Artık Boğaziçi Üniversitesi'nde çalışacak öğretim üyelerinden daha fazla ve nitelikli yayınlar beklediklerini belirten İnci, üniversitelerine son 4 yılda 140'ın üzerinde başarılı akademisyen katıldığını söyledi.

Tarihi binalarımızın restoran ve tadilat süreçleri de titizlikle yürütülecek"

Prof. Dr. İnci, gelecek 4 yılda Boğaziçi Üniversitesini daha da ileriye taşıyacak projelerine ilişkin şunları kaydetti:

"Lisansüstü programlarımızın ve öğrencilerimizin sayısı arttırılacak. Üniversitemiz tam anlamıyla bir araştırma üniversitesi hüviyetine kavuşacaktır. Güney Kampüsü'müzdeki tarihi binalarımızda yeni derslik ve çalışma alanları oluşturulacak, eğitim ve sosyal hayat canlandırılacaktır. Bu süreçte tarihi binalarımızın restoran ve tadilat süreçleri de titizlikle yürütülecektir. Yeni kurulan proje ofisimiz Avrupa Birliği ve TÜBİTAK projelerinde öğretim üyelerimize profesyonel destek sağlayarak araştırma kapasitemizi güçlendirecektir. Akademisyen hocaların lojmanlarının projesi de hazırlanıyor. 240 bağımsız birimden oluşan projenin inşası başlamıştır. Böylece akademik kadromuzun yaşam kalitesini yükseltecek önemli bir yatırım gerçekleşmiş oldu."

Kuran-ı Kerim tilaveti, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda, Boğaziçi Üniversitesinin yolculuğunu anlatan kısa film gösterildi.

Genel Başkan Fehim Paluluoğlu'nun yer aldığı yönetim kurulu genel kurulda yeniden seçildi.