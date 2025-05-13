Boğaziçi Üniversitesi'nden Etkinlikteki Linç Girişimlerine Karşı Sert Tepki

Boğaziçi Üniversitesi, bir öğrenci kulübünün yapmayı planladığı etkinlikle ilgili yaşanan olaylara ilişkin, eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişiler hakkında gerekli disiplin işlemlerinin başlatılacağını, ilgili birimler aracılığıyla suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.

Üniversitenin Medya Merkezi'nden yapılan açıklamada, üniversitede bir öğrenci kulübü tarafından düzenlenen etkinliğe karşı organize linç girişimlerinin kamuoyuna yansıdığı aktarıldı.

Bu girişimlerin, öğrenci kulübünün kullandığı kulüp odasının kapısının tehdit ve nefret içerikli yazılarla tahrip edilmesine kadar vardırıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Boğaziçi Üniversitesi, düşünce ve ifade özgürlüğünü esas alan, çoğulculuğu ve katılımcılığı önceleyen bir kurumdur. Üniversitemiz ekosisteminde herhangi bir grubun şiddet, baskı ve nefret diliyle tahakküm kurma gayreti ne üniversitemiz kamuoyu ne de yönetimimizde asla karşılık bulmayacaktır. Söz konusu eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişiler hakkında gerekli disiplin işlemleri başlatılacak, ayrıca ilgili birimler aracılığıyla suç duyurusunda bulunulacaktır. Üniversitemizin değerlerini ve huzurunu hedef alan bu tür eylemlere hiçbir şekilde geçit verilmeyecektir."