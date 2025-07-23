Boğaziçi Üniversitesi'nde YKS Tanıtım Günleri Başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) sonuçlarının açıklanmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde adaylara yönelik geleneksel tanıtım günleri başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 21 Temmuz'da başlayan ve 8 Ağustos'a kadar sürecek tanıtım günlerinde adaylar, Güney Kampüs'te yer alan Albert Long Hall'da ağırlanacak.

Tanıtım günlerinde Boğaziçi Üniversitesi'ne gelecek öğrenci adayları kampüsü keşfederek, akademik birimlerde öğretim üyeleriyle bire bir görüşme imkanına sahip olacak.

Geçtiğimiz yılki 2024- Yks sonuçlarına göre sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türlerinde Türkiye birincilerinin tamamı Boğaziçi Üniversitesi'ni tercih ederken, ilk 10'da yer alan 8 öğrencinin, ilk 100'deki yaklaşık 70 öğrencinin ve ilk 1000'deki yaklaşık 700 öğrencinin kararı Boğaziçi olmuştu.

Başarılı öğrencilere burs ve barınma imkanı

Boğaziçi Üniversitesi, YKS'de dereceye giren öğrencilere yönelik başarı bursları da sunuyor. Bu kapsamda, YKS'de ilk 3'e girerek puan türü fark etmeksizin Boğaziçi'ni ilk sırada tercih eden öğrenciler, aylık 18 bin lira "Üstün Başarı Bursu", tek seferlik 120 bin lira para ödülü, ücretsiz yurt ve yemek, kitap desteği ve Boğaziçi Üniversitesi Teknopark Kuluçka Merkezi'nde şirket kurma önceliği gibi çok sayıda imkana sahip olabiliyor.

Sıralamada 4 ile 10 arasında yer alan ve yine Boğaziçi'ni ilk tercihleri olarak belirleyen öğrenciler de aylık 18 bin lira bursun yanı sıra ücretsiz yurt, yemek ve kitap desteğinden faydalanabiliyor.

Destek programı, ilk 100'e giren öğrencileri de kapsayacak şekilde genişletilerek 11 ile 100. sıra arasındaki bu gruptaki öğrencilere aylık 12 bin lira burs ile birlikte yurt, yemek ve kitap desteği sağlanıyor. Ayrıca, ilk 1000'de yer alan ve Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanan öğrencilerin barınma ihtiyacı güvence altına alınıyor.

Boğaziçi Üniversitesi 2026 QS Dünya Üniversite Sıralamalarında 371. sırada yer alırken, bir araştırma üniversitesi olarak TÜBİTAK ve AB destekli projelerle de ön plana çıkıyor.

Üniversite, 50'nin üzerinde öğrenci kulübü ile öğrencilere sanat, kültür ve spor etkinlikleri sunarak, kampüs yaşamını daha zengin hale getiriyor. Kapalı ve açık yüzme havuzları, fitness salonları, spor kulüpleri ve yurt hizmetleri ile öğrencilerin sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sağlanıyor. Ayrıca, sosyal olanaklar da öğrencilerin kampüs içindeki yaşam kalitesini artırıyor.