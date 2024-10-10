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Boğaziçi Üniversitesi'nde Ruha Şifa Sergisi Açıldı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Ruha Şifa Sergisi Açıldı
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Albayrak Grubu tarafından düzenlenen 'Bu da Geçer ya Hu: Ruha Şifa' sergisi, Kur'an-ı Kerim'den ayetler ve güzel sözlerle sanatseverleri buluşturdu. Sergi, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde açıldı ve sanatın ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkisine vurgu yapıldı.

Kur'an-ı Kerim'de yer alan, ruha şifa ayet-i kerimelerin, çeşitli kelam-ı kibar örneklerinin yer aldığı "Bu da Geçer ya Hu: Ruha Şifa" hüsnühat sergisi Boğaziçi Üniversitesinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Albayrak Grubu tarafından 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde hayata geçirilen serginin açılışına İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Nail Anlar, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci de katıldı.

Açılışa katılan Albayrak Grubu Reklam ve Etkinlik Müdürü Fatih Emre Tuğrul, Albayrak Grubu için hüsnühat sanatının sadece bir kültürel faaliyet biçimi olmadığına dikkati çekerek, "10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde, Allah'ın kelamı, ayet, hadis, dua ve kelamıkibar denilen güzel sözlerin yazılıyor olmasının, aynı zamanda hayata bakış biçimi olduğunu göstermek istiyoruz." dedi.

Sergi, bugün ve yarın görülebilecek

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ömer Akgül de ruh sağlığını korumakta sanatın önemine işaret ederek, "Bugün 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü fakat ruh sağlığımızı korumayı bırakın, insan olarak kalmanın bile çok zor olduğu bir dönemde yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hem küresel ölçekli hem de ülkedeki küçük ölçekli katliamların ruhları bunalttığını belirten Akgül, İslam sanat geleneğinde yer alan ruha şifa veren eserleri bir araya getirmeyi önemsediklerini söyledi.

Hüsnühat sanatının estetik zarafetiyle psikolojik sağlamlığın desteklenmesinin amaçlandığı sergi, bugün ve yarın 9.00-22.00 saatlerinde görülebilecek.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel

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