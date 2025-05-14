Boğaziçi Üniversitesi'nde Protesto Gösterilerinde 4 Kişi Tutuklandı
Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen protesto gösterilerinde polise saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişiden 4'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
BOĞAZİÇİ Üniversitesi'nde düzenlenen protesto gösterilerinde polise saldırdığı öne sürülerek gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle 13. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 15 kişiden 4'ü tutuklandı. 4 kişi ise yurtdışı çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel