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Boğaziçi Üniversitesi'nde Kadın Cinayetlerine Protesto

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İstanbul'da öldürülen Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner için Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler kitlesel eylem yaptı. Barikatlarla engellenen protesto, öğrencilerin tepkisiyle devam etti.

(İSTANBUL) - Türkiye'nin birçok noktasında İstanbul'da öldürülen Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner için kitlesel eylemler yapıldı. Gün içinde başlayan eylemlerin devam ettiği noktalardan biri olan Boğaziçi Üniversitesi'nde havanın kararmasına rağmen öğrenciler eylemlerine devam etti. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, yürüyüş ile protesto eylemi yapmak istediklerinde güvenlik tarafından barikatla karşılaştı. Öğrenciler, "barikata yüklen" sloganları atarak duruma tepki gösterdi.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri İstanbul'da Semih Çelik tarafından öldürülen Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner için toplandı. Öğrencilerin protestosunu engellemek için üniversite içerisine barikat çekildi. Okul kapısı katledilen kadınları anmak isteyen öğrencilerin üzerine kilitlendi. Öğrencilerin dakikalarca süren tepkileri üzerine barikat kaldırıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Kadın Cinayetlerine Protesto
Kaynak: ANKA / Güncel

İstanbul Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel

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