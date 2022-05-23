Boğaziçi Üniversitesi'nde İslami değerlere hakaret ettiği öne sürülen kişiye soruşturma - Haberler

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Boğaziçi Üniversitesi'nde İslami değerlere hakaret ettiği öne sürülen kişiye soruşturma

AA - İrem Demir - Güncel
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Boğaziçi Üniversitesi'nde İslami değerlere hakaret ettiği öne sürülen kişiye soruşturma

Boğaziçi Üniversitesi'nde İslami değerlere hakaret ettiği öne sürülen şüpheli hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde İslami değerlere hakaret ettiği öne sürülen şüpheli hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Boğaziçi Üniversitesi'nde, arkadaşlarıyla eğlenirken mikrofonla "Allah konuşuyor" diyerek İslami değerlere hakaret ettiği iddia edilen E.G. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Resen başlatılan soruşturmanın, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan yürütüldüğü öğrenildi.

AA / İrem Demir - Güncel

Boğaziçi Üniversitesi, Cumhuriyet, Hakaret, Güncel, Haberler

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