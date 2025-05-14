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Boğaziçi Üniversitesi'nde Gözaltına Alınan Öğrenciler Serbest Bırakıldı

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Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikle ilgili yaşanan olaylarda gözaltına alınan 97 kişiden 82'si serbest bırakılırken, 15'i adliyeye sevk edildi. Olaylarda 13 emniyet mensubu hafif yaralandı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde bir öğrenci kulübünce düzenlenen etkinlikle ilgili yaşanan olaylarda gözaltına alınan 82 öğrenci serbest bırakıldı, 15'i adliyeye sevk edildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü'nde toplanıp bir öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek için hareket ederken Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine de saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 97 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 82'si işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 15'i adliyeye sevk edildi.

İstanbul Valiliği, dün Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü içerisinde toplanan ve bir öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek için hareket eden grubun, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdığını açıklamıştı.

Açıklamada, saldırı nedeniyle 13 emniyet mensubunun hafif şekilde yaralandığı, olaylar sırasında 39'u kadın, 58'i erkek olmak üzere 97 göstericinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Gözaltına Alınan Öğrenciler Serbest Bırakıldı
Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
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