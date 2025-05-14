Sürecin en kritik aşaması! PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı

Terör örgütü PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu şarta bağlı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de gece yarısı şiddetli deprem
7 marka vatandaşa neler yedirmiş neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu

Neler yedirmişler neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı

Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında baba tutuklandı! Şok ilişki detayı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Göstericilerle Polis Arasında Çatışma

Boğaziçi Üniversitesi'nde Göstericilerle Polis Arasında Çatışma
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanan grubun polis ekiplerine saldırdığını açıkladı. Olayda 13 polis hafif yaralanırken, 97 gösterici gözaltına alındı.

İSTANBUL Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanan grubun saldırdığı 13 polisin hafif yaralandığını, 97 göstericinin gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü içerisinde toplanan ve bir öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek için hareket eden grubun, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdığı belirtildi. Açıklamada, "Saldırı nedeniyle 13 emniyet mensubu hafif şekilde yaralanmıştır. Olaylar sırasında 39'u kadın, 58'i erkek olmak üzere toplam 97 gösterici gözaltına alınmıştır. Üniversite içerisinde ve çevresinde gerekli emniyet tedbirleri alınmış olup, gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

===========================

2- EKREM İMAMOĞLU'NA SAVCILARA YÖNELİK SÖZLERİ NEDENİYLE SORUŞTURMA

Ayşe GÜREL/ -İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'Kent Uzlaşısı' soruşturmasını yürüten iki savcıya yönelik söylediği sözleri nedeniyle 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Kent Uzlaşısı' soruşturması kapsamında 23 Mart'ta verdiği ifadesinde Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli iki Cumhuriyet Savcısı hakkında sarf ettiği sözleri nedeniyle 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı. İmamoğlu'nun tutuklu olduğu Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri) aracılığıyla ifade vereceği öğrenildi.

==========================

3- İSTANBUL'DA 3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

İSTANBUL, - İstanbul'da saat 20.46'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meydanlarda 'kilo kontrolü' başladı, ilk ölçümler İstanbul'da yapıldı

Bakan talimatı verdi, meydanlarda tek tek kontrol başladı
Futbolseverler müjde! Büyük final şifresiz kanalda

Futbolseverler müjde! Büyük final şifresiz kanalda
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan'dan haber var

Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan'dan haber var
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü

Trump'ın tarihi kararı, komşuyu sokaklara döktü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.