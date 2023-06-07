Boğaziçi Üniversitesi'nde 8 öğrencinin yargılandığı davada karar çıktı

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binası önüne boya attıkları iddiasıyla yargılanan 8 öğrenciden 4'üne kamu malına zarar verme suçundan 10'ar ay hapis cezası verildi, diğer 4 öğrenci ise beraat etti.