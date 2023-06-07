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Boğaziçi Üniversitesi'nde 8 öğrencinin yargılandığı davada karar çıktı

Boğaziçi Üniversitesi'nde 8 öğrencinin yargılandığı davada karar çıktı

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Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binası önüne boya attıkları iddiasıyla yargılanan 8 öğrenciden 4'üne kamu malına zarar verme suçundan 10'ar ay hapis cezası verildi, diğer 4 öğrenci ise beraat etti.

BOĞAZİÇİ Üniversitesi'nde 12 Kasım 2021'de rektörlük binası önüne plastik şişe içerisinde boya attıkları iddiasıyla 8 öğrencinin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 4 öğrenciyi "Kamu malına zarar verme" suçundan ayrı ayrı 10'ar ay hapis cezasına çarptırarak cezalarını erteledi. Diğer 4 öğrencinin ise beraatlerine karar verildi.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklardan katılan olmazken, avukatları hazır bulundu.Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanıkların yaklaşık 2 dakika süren bir basın açıklaması yaptıklarını ve bir kısmının ellerinde bulunan şişe içindeki boyaları rektörlük bina kapısına ve bina önüne döktüklerini belirtti. Açıklama esnasında sanıklara karşı bir zor kullanma veya müdahale olmadığı, boyaların döküldüğü sırada güvenlik görevlilerinin engel olmaya çalıştığını belirten savcı, tüm sanıkların 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet suçundan beraatlerini talep etti. Savcı, 4 sanığın ise "Kamu malına zarar verme" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

"BOYALAR TİNERLE GEÇMİŞTİR, ZARAR VERME YOK"

Sanık avukatlarından Veli Bahadır, "Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünce boya kalıntılarının tiner ile geçtiğinin bildirilmesi üzerine somut olayda mala zarar verme sözkonusu değildir. Müvekkillerim hakkında iki suçtan unsur yokluğu nedeniyle beraat kararı verilmesini talep ederim" dedi. Diğer sanık avukatları da müvekkilleri hakkında beraat kararı talep etti.

4 SANIĞA CEZA

Mahkeme, 8 sanık hakkında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet" suçundan yeterli delil bulunamadığından beraatlerine hükmetti. Mahkeme, sanıklardan Sarp Kaya, Ayça Zeynep Demirkol, Ayşe Beliz İnce ve Tutku Kırcalı'yı ise "Kamu malına zarar verme" suçundan ayrı ayrı 10'ar ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların daha önce kasıtlı bir suçtan ceza almamış olmasını ve bir daha suç işlemekten çekineceklerini dikkate alan mahkeme, cezanın ertelenmesine karar verdi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Beşiktaş'ta yer alan Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsünde bulunan rektörlük binası önünde, 12 Kasım 2021 tarihinde bir öğrenci grubunun "Katledilen kadınlar isyanımızdır – 6284 senin mi sandın" yazılı pankart açarak basın açıklaması yaptıkları, ardından toplanan 8 kişilik grubun rektörlük binasına yönelerek, içlerinden bazı şüphelilerin yanlarında bulunan plastik şişe içerisinde kırmızı renkte boyayı rektörlük binasının giriş kısmına attıklarının anlaşıldığı anlatıldı. İddianamede, 8 sanığın "Kamu malına zarar verme" ve "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na Muhalefet" suçlarından 6 ay ile 7 yıl arasında değişen oranlarda hapisleri talep edildi.


- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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