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Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Tanıtım Günleri Düzenlendi

Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Tanıtım Günleri Düzenlendi
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Boğaziçi Üniversitesi'nde 19-20 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen Lisansüstü Tanıtım Günleri etkinliği, yüksek lisans ve doktora adaylarına üniversitenin eğitim olanaklarını tanıttı. Adaylar, akademik danışmanlarla birebir görüşmeler yaparak 53 farklı program hakkında bilgi sahibi oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Tanıtım Günleri etkinliğinde, yüksek lisans ve doktora adayları, üniversitenin sunduğu lisansüstü eğitim olanakları hakkında bilgilendirildi.

Üniversite tarafından 19-20 Nisan'da düzenlenen etkinliğin ilk günü Güney Kampüs'te yüz yüze gerçekleştirildi.???????

Adaylar, üniversitenin akademik yapısını yerinde gözlemleme imkanı bulurken, 7 farklı enstitüye bağlı 53 lisansüstü program hakkında doğrudan bilgi aldı. Gün boyunca kurulan tanıtım stantlarında akademik danışmanlarla birebir görüşmeler yapılırken, mezunlarla gerçekleştirilen sohbetler sayesinde programların sunduğu olanaklar birinci ağızdan aktarıldı.

Mühendislik Fakültesi dersliklerinde düzenlenen tanıtım seminerlerinde ise alanlarında uzman öğretim üyeleri, lisansüstü eğitimin içeriğine, araştırma olanaklarına, disiplinler arası çalışma imkanlarına ve mezuniyet sonrası kariyer fırsatlarına dair kapsamlı sunumlar yaptı.

Tanıtım günlerinin ikinci günü ise çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. İlk güne katılamayan adaylar, 20 Nisan'da bir internet platformu üzerinden düzenlenen oturumlarla lisansüstü programlara dair detaylı bilgi edindi.

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Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
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