Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Kuran, İstifa Etti Boğaziçi Üniversitesi'nde eski Rektör Prof. Dr. Melih Bulu döneminde kurulan hukuk fakültesinin dekanı Prof. Dr. Selami Kuran istifa etti. Rektör Naci İnci'nin, Kuran’ın yerine dekan vekili olarak görev yapacağı duyuruldu. Boğaziçi Üniversitesi'nde eski Rektör Prof. Dr. Melih Bulu döneminde kurulan hukuk fakültesinin dekanı Prof. Dr. Selami Kuran istifa etti. Rektör Naci İnci'nin, Kuran'ın yerine dekan vekili olarak görev yapacağı duyuruldu. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nden, personele gönderilen e-mailde, "Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanı Prof. Dr. Selami Kuran fakülte kuruluş çalışmalarının tamamlanması ardından sağlık sorunları nedeniyle kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır. Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesine, asaleten yeni dekan ataması yapılana kadar Rektör Prof. Dr. Mehmet Naci İnci vekalet edecektir" bilgisi verildi. Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Cem Say, sosyal medya hesabından karar tepki göstererek; "Selami Kuran tek bir ders vermeden üniversitemizden ayrılmış; kuruluşundaki hukuksuzluklar nedeniyle hakkında Türkiye Barolar Birliği'nce kapatma davası açılan Boğaziçi 'hukuk' fakültesinin başında bir fizik profesörü var şu an" dedi. ANKA / Güncel Kuran-ı Kerim Güncel Haberler

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