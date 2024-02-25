Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı'nda Bakım Çalışması Yapılacak
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı'nda hat bakım çalışmaları nedeniyle 26-29 Şubat tarihleri arasında seferler 06.00-22.00 saatleri arasında yapılacak.
Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı'nda, bakım çalışması yapılacağı bildirildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı'nda hat bakım çalışmaları nedeniyle 26-27-28-29 Şubat'ta seferlerimiz 06.00-22.00 arasında yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.