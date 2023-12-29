Boğaziçi Üniversitesi-Aşiyan Füniküler Hattı'nda seferler yeniden başladı
Boğaziçi Üniversitesi-Aşiyan Füniküler Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bir süre yapılamayan seferler yeniden başlatıldı. Metro İstanbul tarafından yapılan duyuruda, arızanın giderildiği ve seferlerin normale döndüğü belirtildi.
Boğaziçi Üniversitesi-Aşiyan Füniküler Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bir süre yapılamayan seferler yeniden başlatıldı.
"F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı"nda teknik bir arıza nedeniyle seferler bir süre icra edilemedi.
Arızanın giderilmesinin ardından Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, "F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattımızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.