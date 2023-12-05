Boğaziçi Film Festivali Sinemaseverlerle Buluşuyor

11. Boğaziçi Film Festivali, 8-16 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek. Festivalde Ulusal Kısa Kurmaca ve Belgesel yarışmaları yapılacak ve en iyi filmlere para ödülleri verilecek. Ayrıca, yönetmenler Farah Nabulsi ve Kristof Deak tarafından ustalık sınıfı eğitimleri düzenlenecek.

11. Boğaziçi Film Festivali 8-16 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Ulusal Kısa Kurmaca yarışma jürisi yönetmenler Ali Tanrısever, Kristof Deak ve Osman Nail Doğan'dan oluşacak.

Yönetmen Gülben Arıcı, yapımcı ve yönetmen Mehmet Bahadır Er ve yapımcı Süleyman Tezgel ise Ulusal Belgesel yarışmasında jüri koltuğunda olacak.

En iyi filmlere 50 bin lira ödül

Festivalde yarışacak kısa filmler arasında, jürinin değerlendirmesi sonucu seçilecek en iyi filme, 50 bin lira değerindeki Ahmet Uluçay Kısa Film Büyük Ödülü verilecek.

Belgesel kategorisinde en iyi film 50 bin lira ile ödüllendirilecek.

Festivalde, her kategoride seçilecek en iyi film, 30 bin lira para ödülünün sahibi olacak. Ulusal Kısa Kurmaca yarışmasındaki bir filme ise 20 bin lira değerinde İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek Ödülü de takdim edilecek.

Yönetmen Farah Nabulsi 10 Aralık'ta 14.00'te, yönetmen Kristof Deak ise 13 Aralık'ta 18.30'da Atlas 1948 Sineması'nda ustalık sınıfı eğitimi verecek.