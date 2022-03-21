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Son Dakika | BOĞAZİÇİ EYLEMLERİ DAVASINDA ARBEDE

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bir son dakika haberine göre BOĞAZİÇİ Üniversitesi'ndeki eylemler sırasında, Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının üstüne çıktığı ve bir güvenlik görevlisinin boynunu sıktığı iddiasıyla 14 sanığın yargılandığı davada arbede çıktı.

BOĞAZİÇİ Üniversitesi'ndeki eylemler sırasında, Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının üstüne çıktığı ve bir güvenlik görevlisinin boynunu sıktığı iddiasıyla 14 sanığın yargılandığı davada arbede çıktı.

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmaya CHP milletvekilleri de izleyici olarak takip etti. Duruşmada sanık avukatları talepte bulundu. Mahkeme hakimi, sanık avukatlarının taleplerini değerlendirmedi. Bunun üzerine sanık avukatı tepki gösterdi. Hakim, avukatın duruşma düzenini bozduğunu söyleyerek uyardı. Avukat buna da itiraz edince hakim avukatın salondan zorla çıkarılması talimatı verdi. Salonda bulunan diğer avukatlar ve CHP milletvekilleri ise avukatın çıkarılmasına tepki göstererek adliye güvenliğine engel oldu. Hakim ile savcı duruşma salonunu terk etti. Bunun üzerine duruşmaya ara verildi.

Aranın ardından mahkeme hakimi, duruşmaya izleyici almak istememesi üzerine duruşma salonu önünde bulunan CHP milletvekilleri ve sanık avukatları ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Bunun üzerine mahkeme hakimi, duruşmayı başlatmadan erteledi.

Son Dakika | BOĞAZİÇİ EYLEMLERİ DAVASINDA ARBEDE

Son Dakika | BOĞAZİÇİ EYLEMLERİ DAVASINDA ARBEDE

Son Dakika | BOĞAZİÇİ EYLEMLERİ DAVASINDA ARBEDE

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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