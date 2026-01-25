Çanakkale Boğazı'nda sis etkisini kaybetti, ulaşım normale döndü
Çanakkale Boğazı'ndaki sisin etkisini kaybetmesiyle boğaz trafiği tekrar açıldı ve feribot seferleri yeniden başladı.
BOĞAZ TRAFİĞİ NORMALE DÖNDÜ
Çanakkale Boğazı'nda sis saat 13.15 itibarıyla etkisini kaybetti. Görüş mesafesinin normale dönmesi üzerine boğaz trafiği tekrar ulaşıma açıldı. Öte yandan, Lapseki-Gelibolu hattında durdurulan feribot seferleri yeniden başladı.
Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,
