BOĞAZ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI - Haberler

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BOĞAZ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BOĞAZ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

İstanbul Boğazı'nda bir kargo gemisinin Poyrazköy açıklarında makina arızası yapması nedeniyle boğaz çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

İstanbul Boğazı'nda bir kargo gemisinin Poyrazköy açıklarında makina arızası yapması nedeniyle boğaz çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Kocaeli'nden Köstence'ye seyir halindeyken makine arızası yapan ANNAMARIA D isimi kargo gemisi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kurtarma çalışması başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Boğazı, Güncel, Haberler

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