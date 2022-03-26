İstanbul Boğazı'ndaki mayın benzeri cisme müdahale

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, İstanbul Boğazı açıklarında tespit edilen mayın benzeri cismin etkisiz hale getirilmesi için müdahaleye başlandığı bildirildi.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "26 Mart 2022 tarihinde sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkiine SAS süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın benzeri cisim Sualtı Savunma Timleri (SAS) tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır" denildi.