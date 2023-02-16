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BOĞAZ'DA KARGO GEMİSİ ARIZALANDI

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BOĞAZ'DA KARGO GEMİSİ ARIZALANDI

İSTANBUL Boğazı'nda makine arızası yapan kargo gemisi, Büyükdere'ye demirletildi.

İSTANBUL Boğazı'nda makine arızası yapan kargo gemisi, Büyükdere'ye demirletildi.

Tuzla'dan Ukrayna'ya giden 113 metre boyundaki SK FRIENDSHIP isimli genel kargo gemisinde, Yeniköy açıklarından geçtiği sırada makine arızası yaşandı. Durum, Kıyı Emniyeti ekiplerine bildirildi. Kargo gemisi, ekiplerin nezaretinde Büyükdere'ye demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tuzla'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken Yeniköy açıklarında makine arızası yapan 113 metre boyundaki SK FRIENDSHIP isimli genel kargo gemisi, İGTH Merkezimiz koordinasyonunda, Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-5 ve 8 Römorkörlerimiz ile KEGM-5 Botumuz refakatinde Büyükdere'ye demirletildi." denildi.

Görüntü dökümü:

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-Kıyı emniyeti tarafından paylaşılan görüntü


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yeniköy Ukrayna Tuzla Yerel Güncel Haberler

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