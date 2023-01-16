BOĞAZ'DA KARAYA OTURAN GEMİ KURTARILDI

İSTANBUL Boğazı'nda karaya oturan MKK-1 isimli yük gemisi kurtarıldı. Gemi, Büyükdere Demirleme Sahası'na demirletilirken, Boğaz trafiği normal seyrine döndü.

Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeki Palau Bayraklı MKK-1 isimli kuru yük gemisi, dümen arızası nedeniyle saat 07.30 sıralarında Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde karaya oturdu. Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kurtarma uzmanı, Nene Hatun gemisi, kurtarma bot ve römorkörleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı bot ve su altı ekipleri yönlendirildi. İstanbul Boğazı ise trafiği geçici olarak çift yönlü askıya alındı. Kurtarma çalışmaları yaklaşık 4 saat sürdü. Gemi, karaya oturduğu için römorkörler tarafından çekildi. Geminin altında yırtık ve hasar oluşmaması için oldukça hassas bir operasyon yürütüldüğü belirtildi. Saat, 12.32 itibariyle kurtarılan MKK-1 isimli yük gemisi, Büyükdere Demirleme Sahası'na demirletildi. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği normal seyrine döndü.