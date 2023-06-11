Üye Girişi
Haberi Paylaş
Boğaçayı Deresi'nin rengi toprak kayması nedeniyle değişti

Boğaçayı Deresi'nin rengi toprak kayması nedeniyle değişti

Güncel Haberler

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinden geçerek denize dökülen Boğaçayı Deresi'nin renginin, toprak kayması nedeniyle kahverengiye dönüştüğü tespit edildi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinden geçerek denize dökülen Boğaçayı Deresi'nin renginin, toprak kayması nedeniyle kahverengiye dönüştüğü tespit edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün Boğaçayı Deresi'ndeki suyun çamurlu akması üzerine Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Ekiplerce dere havzasındaki çeşitli noktalardan alınan numuneler laboratuvarda analiz edildi.

Yapılan incelemede, Doyran mevkisinde meydana gelen toprak kayması sonucu dereye karışan kırmızı toprağın suyun renginde değişikliğe neden olduğu belirlendi.

Boğaçayı Deresi'nin Konyaaltı Sahili'nden denize döküldüğü bölgede oluşan kahverengiliği kirlilik zannedenler duruma tepki göstermişti.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci - Güncel

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Konyaaltı Antalya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title