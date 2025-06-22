Boğa Güreşi Eğlencesinde Talihsiz Kaza: Halil Yetimoğlu Havaya Fırlatıldı

Boğa Güreşi Eğlencesinde Talihsiz Kaza: Halil Yetimoğlu Havaya Fırlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen boğa güreşi öncesi eğlencede, Halil Yetimoğlu boğanın saldırısına uğrayarak yaralandı. İlk müdahaleden sonra hastaneye kaldırılan Yetimoğlu'nun sağlık durumu iyi.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde bir boğanın, güreş öncesi düzenlenen eğlencede para atmak için yanına gelen Halil Yetimoğlu'nu boynuz darbesiyle havaya fırlattığı anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Menteşe ilçesi Doğanköy Mahallesi'nde, 1'inci Doğanköy Boğa Güreşi öncesi düzenlenen eğlencede meydana geldi. Halil Yetimoğlu para atmak isterken boğanın saldırısına uğradı. Boğa, kendisine yaklaşan Halil Yetimoğlu'nu boynuz darbesiyle havaya fırlattı. Savrulan Yetimoğlu, yere düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Halil Yetimoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Yetimoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O anlar, etkinliği izleyen bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, boğaya yaklaşan Yetimoğlu'nun boynuz darbesi aldığı ve düştüğü anlar görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Arda Turan'dan Beşiktaş açıklaması: Beşiktaş kelimesi yasak

Arda Turan açıkladı: Beşiktaş kelimesi bize yasak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kulağındaki takı yüzünden sınava giremedi

Sınava giremedi! Gerekçe olaydan daha enteresan
Arda Güler Real Madrid'den ayrılması için o ihtimali ilk kez açıkladı

O ihtimal gerçekleşirse Real Madrid'den ayrılacağını ilk kez açıkladı
Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor

Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor
İngiltere: İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilemez

ABD'nin savaşa dahil olmasına İngiltere'den dikkat çeken yorum
Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok

Yırtık kıyafetiyle kızını sınava sokmaya çalışan babaya büyük şok
Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul sona erdi! İşte reddedilen ve kabul edilen projeler

Olağanüstü genel kurul bitti! İşte reddedilen ve kabul edilen projeler
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.