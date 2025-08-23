Boeing X-37B Yörünge Test Aracı Başarıyla Fırlatıldı

SAN FRANCISCO, 23 Ağustos (Xinhua) -- Boeing, X-37B Yörünge Test Aracı'nın yörüngede sorunsuz şekilde çalıştığını ve fırlatıldıktan sonra standart kontrol işlemlerine devam ettiğini duyurdu.

Şirketten cuma günü yapılan açıklamada uzay uçağının perşembe günü yerel saatle 23.50'de NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden SpaceX Falcon 9 aracıyla fırlatıldığını ve bu fırlatmanın aracın sekizinci görevi olduğunu belirtti.

Şirket, görevde yörüngedeki deneysel faaliyetler kapsamında yük kapasitesini artırmak için Boeing'e ait entegre bir servis modülü taşıdığını kaydetti.

Boeing Uzay Görev Sistemleri İşletmesi Başkan Yardımcısı Michelle Parker, "Bizim rolümüz, uzay uçağının olabildiğince güvenilir bir test ortamı olmasını sağlamak. Bu görevin başlangıç noktası fırlatmadır, ancak asıl ilerleme fırlatmanın ardından gelen sessiz, metodik yörünge çalışmaları, analizler ve nihai dönüşte elde ediliyor" dedi.

Boeing, yörünge test aracının 2010'daki ilk uçuşundan bu yana yedi görevi tamamladığını ve uzayda 4.200 günden fazla süre geçirdiğini belirtti.