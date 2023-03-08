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Boeing, Mh-139A Gri Kurt Helikopterlerinin Üretimine Başladı

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Boeing, Mh-139A Gri Kurt Helikopterlerinin Üretimine Başladı

MH-139A ekibinde Boeing ana yüklenici, Leonardo ise orijinal ekipman üreticisi olarak yer alıyor.

Boeing, Mh-139A Gri Kurt Helikopterlerinin Üretimine BaşladıArşiv fotoğrafında, Boeing'in MH-139A Gri Kurt helikopteri görülüyor. (Fotoğraf: Boeing)

MH-139A ekibinde Boeing ana yüklenici, Leonardo ise orijinal ekipman üreticisi olarak yer alıyor.

SAN FRANCISCO, 8 Mart (Xinhua) -- Boeing Salı günü yaptığı açıklamada, ilk 13 MH-139A Gri Kurt helikopterinin üretimine başlayacağını duyurdu. Şirket helikopter bakım ve destek hizmetleri için ABD Hava Kuvvetleri ile 285 milyon ABD doları değerinde sözleşme imzalamıştı.

Boeing'in MH-139 program direktörü Azeem Khan, "Teslimata önümüzdeki yıl başlamak için özenle çalışıyoruz" dedi.

MH-139A ekibinde Boeing ana yüklenici, Leonardo ise orijinal ekipman üreticisi olarak yer alıyor. Açıklamaya göre Leonardo, helikopteri ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Philadelphia'daki fabrikasında üretecek, Boeing ise askeri teçhizat tedariki ve montajı ile helikopterlerin teslimat sonrası desteğinden sorumlu olacak.

Leonardo Helikopterleri ABD CEO'su Clyde Woltman, "Leonardo'daki takım arkadaşlarım Boeing'dekilerle birlikte ortaklığımızı sürdürmek ve MH-139A programının başarısını sağlamak için istekli" dedi

Kaynak: Xinhua / Güncel

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