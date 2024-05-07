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Boeing'in Starliner Uzay Uçuşu Valf Arızası Nedeniyle Ertelendi

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ABD havacılık ve uzay şirketi Boeing'in Starliner mekiğiyle Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) yapılacak ilk astronotlu uzay uçuş denemesi, valf arızası nedeniyle ertelendi. İçerisinde iki NASA pilotunun yer aldığı Starliner mekiği, fırlatılmasına 2 saat kala valf arızası nedeniyle durduruldu. Arızanın, Starliner mekiğinin fırlatılması için tasarlanan Atlas roketinin üst kademesindeki bir oksijen tahliye vanasıyla ilgili olduğu açıklandı.

ABD havacılık ve uzay şirketi Boeing'in Starliner mekiğiyle Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) yapılacak ilk astronotlu uzay uçuş denemesi "valf arızası" nedeniyle ertelendi.

The Guardian gazetesinin haberine göre, içerisinde iki NASA pilotunun yer aldığı Starliner mekiği, fırlatılmasına 2 saat kala "valf arızası" nedeniyle durduruldu.

Boeing'in ortağı olduğu United Launch Alliance şirketinin mühendislerinden Dillon Rice, arızanın, Starliner mekiğinin fırlatılması için tasarlanan Atlas roketinin üst kademesindeki bir oksijen tahliye vanasıyla ilgili olduğunu açıkladı.

Rice, açıklamasında, bu tür denemelerde daha önce karşılaşılmayan durumların gelişmesi halinde riske girmek istemeyeceklerini kaydetti.

NASA, astronotları uzay istasyonuna taşımaları için yaklaşık 10 yıl önce Boeing ve SpaceX ile anlaşmış, şirketlere milyarlarca dolar ödemişti.

Starliner mekiği 2019'daki insansız fırlatış denemesinde yörüngeye planlandığı gibi yerleşememişti.

Kaynak: AA / Güncel

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