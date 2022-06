Boeing'in ilk uzay yolcuları belli oldu!

Boeing'in Starliner uzay aracı, Aralık 2019'daki başarısız görevin ardından Mayıs ayında ilk başarılı test uçuşunu gerçekleştirdi. Başarılı geçen insansız uçuşun ardından Boeing ilk mürettebatlı teste hazırlanıyor. Nasa, Boeing Starliner ile uçacak ilk astronotları açıkladı.

Starliner'ın ilk astronotları belli oldu!

Nasa'dan yapılan açıklamaya göre Mürettebat Uçuş Testi (CFT) görevine Barry "Butch" Wilmore liderlik edecek. Eski bir Space Shuttle pilotu olan Wilmore'un aynı zamanda Uluslararası Uzay İstasyonunu (ISS) iki kez ziyaret ettiği belirtildi.

Boeing Starliner okyanus yerine karaya indi: ABD tarihinde bir ilk!

Diğer astronot ise daha önce iki kez uzaya çıkan Suni Williams olarak açıklandı. Williams, 2007'de istasyonun koşu bandında dört saatten fazla koşarak uzayda maraton koşan ilk kişi olmuştu. NASA astronotu ve üç kez uzaya çıkmış olan Mike Fincke ise yedek pilot olarak eğitim alacak.

Dream team! We're so excited for @Astro_Suni and astronaut Barry "Butch" Wilmore" to fly on #Starliner's first crewed flight test to @Space_Station. Every part of the spacecraft was developed with astronauts in mind and they have been vital to the team and their progress. pic.twitter.com/FoLtphWXRH — Boeing Space (@BoeingSpace) June 16, 2022

CFT görevinin tarihi NASA ve Boeing'in Mayıs ayındaki mürettebatsız test görevinden elde edilen uçuş verilerini değerlendirmelerini tamamladıktan sonra belirlenecek. Uzay ajansı, önümüzdeki ayın sonuna doğru CFT için bir program açıklamayı planlıyor.

Boeing'in ilk uzay yolcuları Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden bir United Launch Alliance Atlas V roketiyle fırlatılacak. Uzay yolcuları iki haftalık bir konaklama için ISS'ye yanaşmadan önce Starliner'ın geçen ayki görevinde kullandığı uçuş rotasını izleyecek.

NASA, hem Starliner hem de Atlas V'nin Mayıs ayındaki test uçuşunun tüm aşamalarında iyi performans gösterdiğini belirtti. Starliner, mürettebatlı uçuş testini de başarılı bir şekilde tamamladığı takdirde tıpkı SpaceX'in Crew Dragon'unda olduğu gibi ISS'ye sürekli uçuşlar gerçekleştirebilecek.

SpaceX, 2020 yılında ilk insanlı testleri başarıyla geçmişti. Crew Dragon o günden bu yana ISS'ye 5 farklı mürettabatlı uçuş gerçekleştirdi. Bir sonraki uçuş ise Ekim 2022'de planlanıyor. Peki siz Boeing'in ilk mürettabatlı testi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

Shiftdelete / Güncel