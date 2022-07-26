Boeing, Gelecek 20 Yılda 2,1 Milyon Yeni Ticari Havacılık Personeli Talebi Olacağını Öngörüyor

Boeing'in uzun vadeli tahmini, gelecek yirmi yılda küresel ticari filoyu desteklemek için 602.000 pilot, 610.000 bakım teknisyeni ve 899.000 kabin ekibi üyesine ihtiyaç duyulacağını gösterdi.

SAN FRANCISCO, 26 Temmuz (Xinhua) -- Boeing Şirketi Pazartesi günü, 2022 Pilot ve Teknisyen Görünümü'nün, ticari hava yolculuğundaki toparlanmayı güvenli bir şekilde desteklemek ve artan uzun vadeli büyümeyi karşılamak için önümüzdeki 20 yıl içinde 2,1 milyon yeni havacılık personeli talebi olacağını öngördüğünü bildirdi. Uzun vadeli tahmin, gelecek yirmi yılda küresel ticari filoyu desteklemek için 602.000 pilot, 610.000 bakım teknisyeni ve 899.000 kabin ekibi üyesine ihtiyaç duyulacağını gösterdi. Boeing'in yakın zamanda yayınladığı Ticari Pazar Görünümü'ne göre dünya çapındaki filonun 2041 yılına kadar neredeyse iki katına çıkması ve 47.080 uçağa ulaşması bekleniyor. Boeing'in bu yılki Pilot ve Teknisyen Görünümü, 2021'e göre yüzde 3,4'lük bir artış beklentisi gösteriyor. Çin, Avrupa ve Kuzey Amerika, toplam yeni personel talebinin yarısından fazlasını temsil ediyor. En hızlı büyüyen bölgeler olan Afrika, Güneydoğu Asya ve Güney Asya'nın tahmin döneminde yüzde 4'ten fazla büyümesi bekleniyor. Çin'de gelecek 20 yıl için yeni pilotlar, teknisyenler ve kabin ekibi için öngörülen talep ise sırasıyla 126.000, 124.000 ve 162.000 olacak. Boeing Küresel Hizmetler Ticari Eğitim Çözümleri Başkan Yardımcısı Chris Broom, "Ticari havacılık endüstrisi pandemiden toparlanırken ve uzun vadeli büyüme planları yaparken, havacılık personeline yönelik istikrarlı ve artan bir talebin yanı sıra çok etkili bir eğitim ihtiyacının devam etmesini bekliyoruz" dedi.

Xinhua / Güncel